Niski kurs ropy uderza w rafinerie i firmy wydobywcze

W tym roku notowania ropy naftowej są wyjątkowo niskie. W kwietniu kurs surowca typu Brent spadał nawet poniżej 20 USD za baryłkę. W tej sytuacji nie można się dziwić, że średnia jego cena w II kwartale wynosiła zaledwie 30 USD. III kwartał przyniósł istotną poprawę notowań, co nie zmienia faktu, że kurs ropy nadal jest niski w porównaniu z poprzednimi latami. Średnia z 2019 r. to 64 USD, a z 2018 r. aż 71 USD. TRF

Od kilku tygodni notowania ropy naftowej typu Brent utrzymują się na stosunkowo stabilnym poziomie 40 USD za baryłkę. Jest to kurs zdecydowanie niższy niż obserwowany w ostatnich kilku latach, co powszechnie uznawane jest jako przejaw wystąpienia i rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa. Coraz więcej państw wprowadza całkowity lub częściowy lockdown. To z kolei powoduje spadek konsumpcji produktów ropopochodnych. Wprawdzie w pierwszych dniach listopada nastąpił wzrost notowań ropy spowodowany wyborami w USA, ale ma on raczej charakter chwilowy. – Naszym zdaniem taki ewentualny trend będzie krótkookresowy, a ceny ropy w dłuższym czasie pozostaną jednak niskie i będą pod presją cały czas trwającej pandemii oraz związanym z tym faktem globalnym spowolnieniem gospodarczym, a raczej recesją gospodarczą – mówi Adam Sikorski, prezes Unimotu.