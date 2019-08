Segment wydobycia obniża zyski Lotosu

W II kwartale Grupa Lotos zanotowała 783 mln zł zysku EBITDA LIFO, co oznaczało jego spadek w ujęciu rok do roku o 5 proc. Ten podstawowy dla gdańskiego koncernu wskaźnik spadł pomimo odnotowanej w tym czasie zwyżki przychodów, co było przede wszystkim efektem zwiększonego przerobu ropy naftowej.