Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego będą wysokie, a nawet mogą rosnąć

– Do połowy lata kurs ropy może rosnąć nawet do 80 USD za baryłkę, ale myślę, że to będzie tegoroczne maksimum. Wiele w tym kontekście zależy od tego, jak szybko i jak mocno swoją politykę w zakresie wydobycia będą luzować państwa OPEC, i czy dojdzie w końcu do wypracowania jakiegoś porozumienia na linii USA–Iran, co na razie idzie bardzo niemrawo – mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl. W dalszej części roku oczekuje spadków. W końcówce roku nawet do 60 USD za baryłkę. O wejściu rynku w trend spadkowy zdecyduje nie tylko oczekiwana dodatkowa podaż surowca przy stosunkowo stabilnym popycie, ale też sytuacja epidemiczna na świecie. – Jeśli będziemy mieli do czynienia z czwartą falą pandemii, to spadki mogą być stosunkowo głębokie. Jak bardzo, to będzie zależało od tego, na ile Covid-19 znowu przyczyni się do zamrożenia gospodarki i ograniczenia mobilności społeczeństw – twierdzi Bogucki.