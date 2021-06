Coal Energy: Zakupowe szaleństwo

Na początku środowej sesji notowania wspięły się do około 4,4 zł, czyli najwyższego poziomu od 2013 r., jednak następnie doszło do silnych spadków. Cena spadała nawet o ponad 20 proc. W drugiej części sesji sprzedający nieco odpuścili i przecena sięgała około 14 proc., do 3,1 zł. Mimo tego tegoroczna stopa zwrotu jest imponująca i wynosi około 370 proc., a większość tego wyniku została wypracowana w ostatnich dniach. Jeszcze pod koniec maja za akcje Coal Energy płacono około 0,8 zł. Zauważalny jest również znaczny wzrost wolumenu w ostatnim czasie.