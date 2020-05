Mimo gorszych perspektyw Orlen nie przykręci kurka z inwestycjami

Analitycy szacowali, że koncern zanotuje jeszcze słabsze wyniki od opublikowanych. Z tego też powodu co do zasady oceniają je pozytywnie. – Wyniki finansowe Orlenu były w I kwartale lepsze, niż oczekiwałem. W kolejnym kwartale tak dobre już jednak nie będą – mówi Kliszcz. Jego zdaniem widać to chociażby po wyraźnie spadających od ponad tygodnia marżach rafineryjnych i petrochemicznych. Co więcej, można oczekiwać wyraźnej zniżki sprzedaży w ujęciu ilościowym. Mniejszy popyt na paliwa i petrochemikalia to oczywiście konsekwencja pandemii koronawirusa i mocnego spowolnienia gospodarczego.