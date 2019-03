Tegoroczne wyniki PGE znów pod presją

Dwa bloki gazowe powstaną w elektrowni Dolna Odra. Wybór generalnego wykonawcy ma ruszyć w II kwartale 2019 r. Bloki powinny wziąć udział w najbliższej aukcji rynku mocy z planowaną dostawą na 2024 r. W planach jest też budowa kolejnej tego typu siłowni w Rybniku. – To będzie blok tej samej klasy co w Dolnej Odrze. Dlatego staramy się, by ogłosić jeden przetarg na w sumie trzy jednostki, co pomogłoby nam osiągnąć efekt synergii. Rozmawiamy w tej sprawie z co najmniej trzema partnerami, by jak najmocniej obniżyć koszty inwestycji – podkreśla Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE.