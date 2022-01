Orlen i PGNiG utworzą biometanową firmę

Biometanownie to instalacje produkujące biometan, czyli biogaz pochodzący z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego dostarczanego do finalnych odbiorców. Biometan powstaje poprzez oczyszczanie biogazu głównie z CO2, związków siarki i azotu. Może służyć jako paliwo do produkcji biowodoru i być wykorzystywany w transporcie. Ponadto, po zmieszaniu z gazem ziemnym, może trafić gazociągami do finalnych odbiorców lub do podziemnych magazynów.