Po dziewięciu miesiącach sprzedaż sięgnęła rekordowego pułapu 49,2 mln zł, a wynik EBITDA zwiększył się o 31 proc., do 18,7 mln zł. Zgodnie z niedawno przyjętym programem motywacyjnym uprawnieni menedżerowie otrzymają prawo do objęcia akcji na preferencyjnych warunkach, o ile znormalizowany wynik EBITDA wyniesie co najmniej 29,5 mln zł. Firma spodziewa się w całym roku 67 mln zł przychodów. Zarząd podtrzymuje te cele.