WIG20 notowania zaczął od bardzo mocnej przeceny, ale ostatecznie stracił „tylko” 1,5 proc. Inwestorzy zmuszeni byli jednak w ciągu dnia zrobić sobie przymusową przerwę.

Reklama

Giełda wstrzymuje handel akcjami

Od godz. 15.15 do 16.15 inwestorzy na GPW nie mogli handlować. Od 16.15 ponownie można było składać zlecenia, a handel ruszył o 16.30. Oficjalny powód to „bezpieczeństwo obrotu”. Co się za tym kryje?

Czytaj więcej Finanse Notowania na GPW ruszyły po godzinie przerwy Od godz. 15.15 do 16.15 handel na wszystkich rynkach GPW był zawieszony. Od 16.15 znów można było składać zlecenia, a od 16.30 handel ruszył ponownie. Co się dzieje?

Cła Trumpa nadal straszą

Kolor czerwony przeważał dzisiaj na większości rynków. Dużo działo się zaraz po otwarciu notowań na Wall Street, gdzie przez moment zawitał kolor zielony po nieoficjalnych doniesieniach o odroczeniu ceł na 90 dni. Później te informacje były jednak dementowane, a rynki wróciły do spadków.