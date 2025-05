W 2025 r. Vigo celuje w wyższe przychody

Giełdowy producent detektorów i materiałów półprzewodnikowych ma za sobą trudny rok, który przyniósł wyraźne pogorszenie wyników rok do roku, co było efektem rosnących kosztów przy jednoczesnym wyhamowaniu tempa wzrostu przychodów. Oczekiwania zarządu Vigo względem 2025 r. są znacznie większe. – Bazując na istniejącym portfelu zamówień i biorąc pod uwagę perspektywy poszczególnych branż, spodziewamy się w 2025 r. istotnego wzrostu przychodów, a co się z tym wiąże – poprawy wyników finansowych, przede wszystkim w najważniejszych dla nas segmentach przemysłowym i wojskowym – zapowiada Adam Piotrowski, prezes Vigo Photonics. W segmencie przemysłowym widzimy m.in. duży potencjał związany z wprowadzeniem do sprzedaży nowej rodziny produktów chłodzonych LN2 oraz silnym popytem na detektory do analizy gazów, szczególnie na rynku amerykańskim i azjatyckim. Z kolei w segmencie wojskowym widoczny jest wzrost zamówień od kluczowych klientów z rynku europejskiego, a w bliskiej perspektywie mamy potencjalne projekty dla klientów z tego segmentu w USA – wskazuje.