Pozbud planuje utworzenie struktury holdingowej i zmianę nazwy

Z kolei w segmencie budownictwa Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R o wartości 721 mln zł, z czego do końca 2020 roku rozpoznano około 250 mln zł, umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł. Jeszcze w 2021 roku możliwe jest wszczęcie postępowań przetargowych na kontrakty warte łącznie 17 mld zł, w których to postępowaniach przetargowych może wziąć udział Grupa Pozbud.