Forte pod kreską

W I kwartale 2020 r. meblarska grupa zanotowała 4,4 mln zł straty netto wobec 12,5 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Równocześnie zysk operacyjny zwiększył się o prawie 10 proc., do 6,8 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 276 mln zł i były o 14 proc. niższe niż rok wcześniej. Za ponad 16 mln zł przychodów w I kwartale odpowiadała sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnym zakładzie. W analogicznym okresie roku poprzedniego sprzedaż ta wyniosła 12 mln zł. W samym marcu 2020 roku, na skutek wpływu pandemii koronawirusa Covid-19 nastąpił spadek obrotów grupy o 48 mln zł, czyli o 42 proc. w stosunku do marca 2019 roku.