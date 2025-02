Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Od października notowania akcji producenta mebli wzrosły z 19,5 zł do ponad 30 zł. Kurs próbuje wejść na ścieżkę wzrostu i na razie pojawiło się kilka obiecujących sygnałów: cena przebiła średnie z 50 i 200 sesji, które następnie utworzyły formację złotego krzyża.

W minionym tygodniu cena zaatakowała długoterminowy opór 30 zł, a pomogły jej w tym szacunkowe wyniki za ostatni kwartał. EBITDA wyniosła 35 mln zł wobec 22 mln rok wcześniej (na poziomie przychodów wzrost był jednak dużo mniejszy, bo zwiększyły się o 4 proc., do 293 mln). Pułap 30 zł jest teraz wsparciem, a najbliższy opór to 36 zł.

ML System zawraca na obrotach

Foto: Parkiet

Spółka działająca w sektorze fotowoltaiki to propozycja dla fanów strategii kontrariańskich. Kurs akcji pozostaje bowiem w długoterminowym trendzie spadkowym, ale w ostatnim czasie wykonał wyraźny zwrot. Bessa zatrzymała się przy 14 zł i rozpoczęła się korekta, która dotarła w minionym tygodniu do średniej z 50 sesji. Co istotne, odbiciu towarzyszą wyraźnie podwyższone obroty. Spółce może sprzyjać informacja, że od wiosny wznowiony zostanie program „Czyste powietrze”. W środę kurs miał problemy ze wspomnianą średnią. Jeśli uda się ją pokonać, cena może ruszyć w kierunku 200-sesyjnej. Najbliższe wsparcie to strefa 16,6–14 zł.