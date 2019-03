Po dobrym roku czas na dywidendę

W ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku, bazując na danych z raportu rocznego oraz raportu za trzy kwartały, skonsolidowana marża operacyjna wzrosła o 1,9 pkt. proc. w ujęciu rok do roku, do 6,3 proc., co przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego o 60 proc. rdr (do ponad 52 mln zł) przy przychodach większych o 11 proc. rdr (ponad 835 mln zł). Grupa Amica wypracowała również blisko 66 mln zł wyniku EBITDA (+47 proc. rdr) i 48 mln zł zysku brutto (+79 proc. rdr). - W wymagającym otoczeniu i przy rosnącej presji kosztowej wypracowaliśmy satysfakcjonujące rezultaty, realizując jednocześnie zapowiedziane cele. W ramach inicjatyw optymalizacyjnych niezwykle ważny jest automatyczny magazyn wysokiego składowania wraz z nowym centrum logistycznym przy fabryce kuchni we Wronkach, który przekroczył nasze oczekiwania co do generowanych oszczędności. Szczególnie cieszy nas odbudowa rentowności w IV kwartale. Pozwala ona z optymizmem patrzeć na obecny rok, w którym nadal widzimy jednak wiele wyzwań – mówi Wojciech Kocikowski, wiceprezes Grupy Amica ds. finansowych.