Alumetal: zarząd za wyższą dywidendą

- Zysk EBITDA wyniósł 121,4 mln zł, co oznacza wzrost o 25 proc. w stosunku do 2017 roku. Głównymi czynnikami, które pozytywnie wpłynęły na wyniki w 2018 roku były większa ilość sprzedaży oraz wzrost jednostkowej EBITDA (możliwy m.in. dzięki poprawie efektywności działania zakładu na Węgrzech). Uzyskany zysk EBITDA w 2018 roku był najlepszym co do wysokości wynikiem w historii Grupy Alumetal – wyjaśniła spółka w raporcie.