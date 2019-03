Wysokie zyski i kurs Mo-Bruku

Mo-Bruk zauważa, że w Polsce doszło do znacznego zaostrzenia polityki państwa wobec przestępców odpadowych, która pozwala na normalne funkcjonowanie legalnie działającym firmom odpadowym. - Co równie ważne w 2018 r. roku wzrosła - niemal dwukrotnie względem roku 2017 - ustawowa opłata za składowanie odpadów, co sprawia że wywożenie ich na składowiska staje się coraz mniej opłacalne. Opłata ta w 2019 roku ponownie się zwiększyła - tym razem do 170 zł - podaje Mokrzycki. Zgodnie z ustawą tzw. opłata marszałkowska do 2020 r. ma wynieść docelowo 270 zł za tonę.