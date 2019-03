BSC Drukarnia Opakowań nie zrezygnuje z dywidendy

- Rezultaty wypracowane w 2018 r. są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obserwując rosnący popyt na nasze opakowania, zarówno ze strony obecnych, jak i nowych klientów, rozbudowujemy nasze moce wytwórcze. Jesteśmy na ukończeniu budowy nowej fabryki. Łączny koszt tej inwestycji, bez sprzętu produkcyjnego, to ok. 25 mln zł. W 2019 r. na nowe maszyny do tego zakładu planujemy przeznaczyć ponad 18 mln zł - komentuje Andrzej Baranowski, wiceprezes BSC Drukarni Opakowań.