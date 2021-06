Mniej niż co trzeci pracownik w PPK

W jego ocenie, biorąc pod uwagę pandemię, historię otwartych funduszy emerytalnych i problemy związane z ich przekształceniem oraz niechętne podejście zwłaszcza mniejszych pracodawców do PPK, obecny poziom uczestnictwa pracowników w tym programie to dobry wynik. – Te 3 mln to dziesięciokrotny wzrost liczby osób oszczędzających na emeryturę wspólnie z pracodawcą, osiągnięty w ciągu dwóch lat. Wcześniej przez 14 lat było 250 tys. osób w PPE. No i mamy świetne wyniki finansowe PPK – mówi Paweł Borys. – To powinno wspierać dalszy stopniowy wzrost partycypacji, a za trzy lata przy kolejnym automatycznym zapisie może być skokowy wzrost. Zrobiliśmy pierwszy, milowy krok do upowszechnienia pracowniczych form zabezpieczenia dodatkowego dochodu na czas emerytury, ale dużo pracy przed nami. We wszystkich krajach upowszechnienie to był proces rozłożony na lata – przekonuje.