Ważna grupa spółek pominięta. Jak w czerwcu typują technicy?

Popularne w giełdowym środowisku powiedzenie „Sell in may and go away" zupełnie się w tym roku nie sprawdziło. Parafrazując Wojciecha Białka, autora bloga finansowego „K(no)w future" – kto sprzedał, ten przegrał życie. Widać to po dorobku WIG-ów, a także po wynikach poszczególnych spółek z majowego portfela. Było ich w tym zestawieniu osiem i tylko trzy zakończyły miesiąc ujemnym wynikiem. Skala strat miała jednak wymiar kosmetyczny i wahała się od -0,16 proc. w przypadku Cognora do -0,61 proc. w przypadku ML Systemu. Pięć pozostałych podmiotów kończyło maj na plusie, a średni zysk wyniósł 9,2 proc. Średnią wyraźnie zawyża JSW. Akcje węglowej spółki podrożały w maju o 20,4 proc. To jedyny podmiot w zestawieniu, który pokonał benchmark. Typujący JSW Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl, wskoczył dzięki temu na piąte miejsce w rankingu typujących. Szczegóły dotyczące JSW i wyników eksperta są na stronie obok.