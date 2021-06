Majowe typy ekspertów załapały się na giełdową hossę

Wbrew staremu giełdowemu porzekadłu maj okazał się bardzo zyskownym miesiącem dla posiadaczy akcji. Zwyżki indeksów na warszawskiej giełdzie wyraźnie przyspieszyły, stwarzając biurom maklerskim biorącym udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych dogodne warunki do poprawy stóp zwrotu. Co istotne, wzrostowa fala na GPW swym zasięgiem objęła zarówno duże, jak i małe spółki. Jednocześnie dodatkowych pozytywnych argumentów dostarczył inwestorom zakończony niedawno sezon publikacji raportów wynikowych za I kwartał. Spora grupa spółek sprawiła miłą niespodziankę, wypadając lepiej od oczekiwań rynku.

Typy na czerwiec

Kontynuacja wzrostu wycen spółek z szerokiego rynku zachęciła typujących do realizacji zysków. W rezultacie w portfelach przygotowanych na kolejny miesiąc zabrakło miejsca dla firm, które pozwoliły w ostatnim czasie solidnie zarobić, takich jak Amica, Bowim czy Ciech. Zastąpiły je nowe spółki.

Mimo poprawy nastrojów w segmencie największych spółek, eksperci wciąż z podchodzą do nich rezerwą, traktując WIG20 bardzo selektywnie. Wśród spółek typowanych na czerwiec ich obecność w portfelach ograniczona została do pojedynczych wskazań na JSW, Pekao i Tauron, które dołączyły do Allegro, CCC, PZU i KGHM.

Eksperci przede wszystkim polują na okazje z szerokiego rynku, gdzie można znaleźć szerokie spektrum firm reprezentujących dużo bardziej perspektywiczne branże. Na celowniki znalazły się fundamentalne perełki, gdzie pandemia nie miała negatywnego wpływu na wyniki. Można nawet odnieść wrażenie, że w niektórych przypadkach była wsparciem dla ich biznesów, co znalazło odzwierciedlenie w rosnących zyskach i marżach.

Dlatego kluczowy wpływ na wybory ekspertów, oprócz niskiej wyceny wskaźnikowej, miały oczekiwania poprawy wyników finansowych. Ponieważ jesteśmy już po sezonie publikacji wyników za I kwartał, uwagę ekspertów zwróciły te podmioty, które miały się czym pochwalić. Tym można tłumaczyć zainteresowanie akcjami dystrybutorów sprzętu IT, jak typowana do portfeli firma AB. – W ostatnich kwartałach rynek dystrybucji IT utrzymuje wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu, a spółka wykorzystuje swoją silną sytuację finansową, mocną obecność w kanale e-commerce oraz w segmencie dystrybucji VAD, aby zwiększać udziały rynkowe. Rosnąca skala działalności ma z kolei pozytywne przełożenie na rentowność operacyjną – argumentują eksperci BM BNP Paribas.

Zwolenników mają też spółki związane z szybko rozwijającym się rynkiem e-commerce oraz producenci rozwiązań informatycznych, które czerpią korzyści z dużego zapotrzebowania na swoje usługi.

Wśród propozycji na kolejny miesiąc nie mogło też zabraknąć spółek beneficjentów surowcowej hossy. Największe nadzieje eksperci wiążą z Cognorem, który korzysta z rosnących cen stali. – Utrzymujące się zwyżki cen stali są pozytywnym sygnałem w kontekście wyników za II kwartał. Dzięki temu spółka odnotuje w br. rekordowe wyniki, co pozwoli na znaczą poprawę bilansu i podział zysku z akcjonariuszami – przekonują eksperci. Z kolei zwyżkujące ceny węgla przemawiały za wyborem JSW i Bogdanki.

Wygaszanie pandemii i stopniowe otwieranie się gospodarek poprawiły perspektywy spółek handlu detalicznego, które mogą skorzystać z efektu odłożonego popytu. Po długim okresie nieobecności do łask typujących wrócił AmRest. – Pełne otwarcie gospodarki i restauracji korzystnie wpłynie na wyniki finansowe – uważają eksperci Haitong Banku. Podobne argumenty można wskazać za spółkami odzieżowymi.

Na celowniku znaleźli się również beneficjenci bardzo dobrej koniunktury w przemyśle i budownictwie, gdzie wciąż nie brakuje atrakcyjne wycenianych spółek z potencjałem zwiększania zysków w kolejnych okresach. Te pierwsze skorzystały z ożywienia popytu. Wiele z nich wyszło z pandemii jeszcze wzmocnionych dzięki poczynionym oszczędnościom i osłabieniu złotego. W tym gronie eksperci duże nadzieje wiążą m.in. z Grupą Kęty, Famurem, Alumetalem czy Wieltonem. Z kolei branża budowlana nie odczuła mocno negatywnych skutków pandemii, a wzrost udziału prac remontowych napędzał sprzedaż materiałów budowlanych i narzędzi. To przesądziło o wyborze Seleny i Toyi.

Maj pod znakiem zwyżek

W zakończonym kilka dni temu miesiącu eksperci mieli ułatwione zadanie, ponieważ akcje zdecydowanej większości spółek z warszawskiego parkietu efektownie zdrożały, kontynuując pozytywny trend z poprzednich miesięcy. Dwucyfrowe stopy zwrotu nie były niczym nadzwyczajnym, zwłaszcza w segmencie spółek o mniejszej kapitalizacji. Portfele ekspertów nie zmarnowały takiej okazji i wszystkie mogą się pochwalić dodatnią stopą wzrostu. Średni wynik wszystkich portfeli fundamentalnych wyniósł 6,6 proc., co jednak nie wystarczyło na pokonanie rozpędzonego rynku. WIG w ciągu miesiąca zyskał bowiem aż 9 proc. Z całej siódemki lepszym rezultatem w maju mogą się pochwalić jedynie dwa biura. Najlepszy wynik wypracował portfel zarządzany przez analityków Millennium DM, którzy pokazali, że również i w tej edycji portfeli chcą się liczyć w walce o zwycięstwo (w 2020 r. zajęli pierwsze miejsce). Udało im się wypracować efektowną 22-proc. stopę zwrotu, wyprzedzając analityków Haitong Banku, których portfel zwiększył wartość o 9,5 proc. W pierwszej trójce znaleźli się również eksperci z DM BDM, zwiększając stan portfela o 4,4 proc.

Po pięciu miesiącach tegorocznej rywalizacji z rynkiem dodatnią stopą zwrotu mogą się pochwalić wszystkie biura maklerskie, biorące udział w typowaniach. Dzięki rewelacyjnemu majowemu wynikowi na pierwszą pozycję wskoczyli eksperci Millennium DM, których tegoroczny dorobek podskoczył do prawie 65 proc. Wyprzedzili ekspertów z DM BDM, którzy od początku roku mogą się pochwalić blisko 55-proc. stopą zwrotu. Na trzeciej pozycji plasują się analitycy z Noble Securities z wynikiem 36 proc. Pozostali uczestnicy rywalizacji również mogą się pochwalić dodatnią stopą zwrotu, ale dwa portfele nie były w stanie dotrzymać tempa rynkowi.

Łącznie od początku tegorocznej rywalizacji fundamentalne portfele „Parkietu" mogą się pochwalić średnią dodatnią stopą zwrotu na poziomie ponad 31 proc., podczas gdy WIG poprawił swoje notowania o ponad 16 proc.

DM Banku BPS

- Brak zmian w portfelu na czerwiec |

Noble Securities

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- 11 bit studios, Amica, Elektrotim, Krynicki Recykling, PZU | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- Grupa Azoty | Ceny nawozów na wysokim poziomie. Oczekiwanie na spadek notowań gazu.

- Quercus TFI | Niskie stopy procentowe i inflacja sprzyjająca poszukiwaniu alternatyw. Mocne wyniki inwestycyjne w funduszach akcyjnych i obligacyjnych.

- Selena | Dobre wyniki za I kwartał. Sprzyjające otoczenie dla dostawców dla budownictwa.

- Skarbiec Holding| Niskie stopy procentowe i inflacja sprzyjająca poszukiwaniu alternatyw.

DM BDM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Ciech, Grupa Kęty, Lotos | Realizacja zysków.

- Astarta, Cognor, Elektrotim, Quercus TFI | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- 11 bit studios | Wskazujemy, że już 10 czerwca odbędzie się konferencja inwestorska, na której spółka przedstawi swoje plany na przyszłość.

- Bogdanka | Dobre wyniki, niska wycena i wzrost cen węgla ARA powyżej 90 USD/t (93 proc. w górę rok do roku).

- Boombit | Liczymy na wysokie przychody w maju.

- Famur | Dobre wyniki, niska wycena. Spółka ogłosiła „zielony zwrot" i inwestycje w wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne.

- JSW | Wzrost cen węgla koksującego powyżej 150 USD/t.

- PCC Rokita| Rekordowe dwa kwartały pod względem wyników, a II kwartał br. może być jeszcze lepszy.

- VRG | Dobre tendencje sprzedażowe w maju i relatywnie niska wycena.

Haitong Bank

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- INC | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- AmRest | Pełne otwarcie gospodarki i restauracji korzystnie wpłynie na wyniki finansowe.

- Answear.com | Dobre momentum wynikowe, całoroczny cel planu motywacyjnego wydaje się obecnie konserwatywny.

- R22| Ekspozycja na cyfrową gospodarkę, dobre momentum wynikowe.

- Vercom | Ekspozycja na rynek e-commerce, dobre momentum wynikowe, możliwe przejęcia.

BM BNP Paribas

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- 11 bit studios, PGNiG, Ten Square Games | Zamiana na bardziej atrakcyjne podmioty.

- PKP Cargo | Realizacja zysku.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- AB | W ostatnich kwartałach rynek dystrybucji IT utrzymuje wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu, a spółka wykorzystuje swoją silną sytuację finansową, mocną obecność w kanale e-commerce oraz w segmencie dystrybucji VAD, aby zwiększać udziały rynkowe. Rosnąca skala działalności ma z kolei pozytywne przełożenie na rentowność operacyjną. Zwracamy także uwagę na niską wycenę (C/Z'21 < 10x).

- Cognor | Utrzymujące się zwyżki cen stali są pozytywnym sygnałem w kontekście wyników za II kw. Dzięki temu spółka odnotuje w br. rekordowe wyniki, co pozwoli na znaczą poprawę bilansu i podział zysku z akcjonariuszami.

- Grupa Kęty | Podwyżka prognoz na 2021 r. już po wynikach za I kw. pozytywnie świadczy o perspektywach na bieżący rok. Dodatkowym wsparciem dla postrzegania akcji może być nadchodzący termin przeglądu opcji strategicznych odnośnie segmentu opakowań giętkich.

- Toya | Branża budowlana nie odczuła mocno negatywnych skutków pandemii, a wzrost udziału prac remontowych napędzał sprzedaż produktów spółki. Pozytywnie oceniamy dalszą ekspansję geograficzną oraz stopniowy wzrost sprzedaży online, gdzie firma odnotowuje ponadprzeciętne marże. Zwracamy także uwagę na niską wycenę (C/Z'21 < 10x).

Millennium DM

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Bowim | Realizacja zysku.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- NTT System | Świetne wyniki za I kwartał powinny pozwolić wycenie spółki na nadrobienie dystansu do innych spółek z branży sprzętu IT.

DM TMS Brokers

Z PORTFELA WYPADAJĄ:

- Comarch, Skarbiec Holding, Ten Square Games | Zmiana struktury portfela.

DO PORTFELA WCHODZĄ:

- mBank, Pekao | Mamy pozytywne nastawienie do banków z uwagi na odsuwanie w czasie dyskusji o CHF i mocne dane makro w kraju.

- Tauron | Największy beneficjent wydzielenia aktywów węglowych do NABE.

Zasady budowy portfeli fundamentalnych

W skład każdego z portfeli wchodzi nie mniej niż pięć i nie więcej niż dziesięć spółek wytypowanych przez ekspertów biorących udział w rywalizacji. Mogą to być dowolne firmy z WIG, przy czym pomijane są te z kursem poniżej 1 zł. Udziały spółek w portfelu są równe. Nie ma w nim gotówki. Wszelkie modyfikacje składu możliwe są raz w miesiącu (pod jego koniec), a liczba spółek w portfelu może się zmienić (musi się jednak mieścić w przedziale od pięciu do dziesięciu). Rozliczenie inwestycji następuje według kursów akcji z zamknięcia ostatniej sesji miesiąca. Stopy zwrotu są kumulowane z miesiąca na miesiąc w danym roku, uwzględniając wypracowane wcześniej stopy zwrotu. W wyliczeniach pomijane są koszty transakcji. Uwzględniane są dywidendy. JIM