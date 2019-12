Mniej znane oblicze ludzi rynku kapitałowego

Generalnie sport jest moim „driverem" i pozytywną „korbą" – jeden zimowy, czyli biegówki, latem z kolei kolarstwo szosowe (co do zasady również biegam, jeżdżę na zjazdówkach i uprawiam windsurfing, ale to nie tekst pod tytułem „100 pasji Dominiaka"). W lecie obowiązkowo jestem w Alpach, by powspinać się rowerem szosowym na kultowe podjazdy, na które zawodowcy podjeżdżają na Giro i Tour de France (na TdF byłem 14 razy, na Giro – 9). Odreagowuję, obcuję z naturą. Przez kilka godzin przejeżdżasz 100 km i jesteś „fit", masz kondycję. Za to zimą od 10 lat głównie biegam na nartach (zamieniłem ze zjazdówek). Fantastyczny sport, a z Wrocławia mamy blisko do Jakuszyc, mekki narciarstwa biegowego. Są tam fantastyczne krajobrazy, można zresetować głowę, pozwala mi to także utrzymywać formę przez zimę, by nie być zdrewniałym na wiosnę. Jest to sport, który daje formę, nie obciąża stawów, rodzinny, rzekłbym: wielopokoleniowy (częste obrazki: spacerujące dzieci, rodzice i dziadkowie razem). Nie tylko ja z rynku kapitałowego biegam na biegówkach. Mógłbym wymienić wiele osób: prawników, ludzi z banków, prezesów spółek giełdowych. Jeśli chodzi o starty, to regularnie biorę udział w Biegu Piastów na 50 km. W ubiegłym roku razem z Michałem Stępniewskim z KDPW biegliśmy z kolei na biegówkach (w lipcu!) w Australii w Kangaroo Hoppet (42 km). Bez tego wszystkiego zwariowałbym z tym naszym rynkiem. Szczerze mówiąc to, że SII nie zdecydowało się przenieść do Warszawy, na co wskazywałaby logika, to w jakiejś mierze też efekt tego, że tu u nas, na Dolnym Śląsku, bliżej jest do gór, można więc uprawiać więcej aktywności fizycznej – a mamy wybitnie usportowiony zarząd. Oczywiście czasu jest za mało i chciałoby się więcej (to przez te delegacje do Warszawy), ale nie ma co narzekać.