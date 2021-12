Czy inwestorzy za bardzo się wystraszyli wariantu Omikron?

– Podejrzewamy, że każdy wykryty przypadek wariantu Omikron sprawi, że Chiny zdwoją wysiłki w swojej strategii „zerocovidowej", co będzie skutkowało przerywanymi lockdownami oraz ostrożnym zachowaniem gospodarstw domowych. Inne rządy z rynków wschodzących nie mają takiego jak Chiny zapału do wprowadzania lockdownów. Widać np., że decydenci z RPA jeszcze nie zaostrzyli restrykcji. Kluczowe dla tych krajów będzie to, czy ich systemy ochrony zdrowia znajdą się pod presją, co zmusiłoby decydentów do wprowadzenia restrykcji niszczących dla gospodarki. Taki scenariusz wydaje się bardziej prawdopodobny w krajach o niskim odsetku zaszczepionych – uważa William Jackson, ekonomista z firmy badawczej Capital Economics. Jego zdaniem gospodarcze skutki nowej fali pandemii powinny odczuć przede wszystkim kraje Afryki oraz Azji Południowo-Wschodniej. Mogą one tracić m.in. z powodu możliwych nowych obostrzeń w globalnej turystyce, a nie dysponują odpowiednio dużymi środkami budżetowymi, by osłonić swoje gospodarki. – Jeżeli globalny apetyt na ryzyko się pogorszy, to może to wywołać wstrząsy na rynkach wschodzących z dużymi potrzebami finansowania zewnętrznego. Szczególnie może to dotyczyć Turcji – dodaje Jackson.