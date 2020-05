Spółki czeka ciężka walka o przychody

W ocenie Konrada Księżopolskiego, szefa analityków Haitong Banku, pandemia Covid-19 nie tylko doprowadziła do paraliżu tradycyjnego handlu, ale także zmieniła zachowania i potrzeby konsumentów. – Wydaję mi się, choć nie mam na to żadnych twardych danych, że obecnie zakupy dotyczą produktów przemyślanych, bardziej potrzebnych, a w mniejszym stopniu są to zakupy impulsowe, podejmowane pod wpływem chwili. Robienie bardziej przemyślanych zakupów może po prostu oznaczać, że średnia wartość paragonu na klienta się zmniejszy, przynajmniej w pierwszym okresie po pandemii. Takie podejście może być także wynikiem obaw o budżet domowy, wzrost bezrobocia, cięcia pensji itp. Covid-19 spowodował zawieszenie imprez masowych, także tych rodzinnych, jak również przeniósł pracę z biura do domu, co może zmniejszyć popyt na tzw. odzież formalną – wskazuje ekspert. – Trudno obecnie wskazać, które spółki handlowe będą w stanie najszybciej odbudować sprzedaż. Sądzę, że jak zawsze, kluczowe w przyciąganiu klientów będzie jakość produktu, cena, ale także mnogość kanałów dotarcia do konsumenta – dodaje.