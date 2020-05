3 pytania do... Jędrzeja Janiaka

Rentowności obligacji są dziś na bardzo niskich poziomach, a jeśli inwestujemy w nie przez fundusze, musimy pamiętać jeszcze o opłatach za zarządzanie. Zyski po 3–4 proc., które bez większego ryzyka przynosiły fundusze dłużne, są dziś nie do osiągnięcia. Miejsca na dalsze zniżki rentowności obligacji nie ma już wiele, a więc potencjalny zysk kapitałowy skromny. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, dochodzi ryzyko upadłości firmy i utraty kapitału. Korzyść jest zaś ograniczona do tego, że firma wykupi papier plus ewentualnie zarobimy kilka procent odsetek. Jeśli więc chcemy zaangażować się w biznes, to lepiej po stronie akcji niż obligacji. Ryzyko bankructwa jest obecne także i tu, ale nagroda nie jest z góry ograniczona kuponem. Jeśli chodzi o surowce, to zanotowały one silną przecenę. Pytanie, czy w nowej rzeczywistości wrócimy w ogóle do poziomów konsumpcji np. ropy sprzed pandemii – raczej nie. Złoto może być zamiennikiem bezpiecznej części portfela, który ma za zadanie utrzymać wartość. W praktyce więc inwestorom pozostają akcje, jednak trzeba się uodpornić na zmienność. W marcu bardzo łatwo było wyjść na dołku, a wejść na górce. Ciekawym pomysłem mogą być dziś fundusze neutralne rynkowo. Oczywiście nie mają one najlepszej historii na polskim rynku, ale czas jest dobry na tego typu strategie. Oczywiście o ile okażą się skuteczne.