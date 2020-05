Spadki mogą jeszcze zaboleć, ale uciekać z rynku nie warto

Kwiecień okazał się jednym z najlepszych miesięcy na rynku akcji od lat. Szybkie i kategoryczne działania w zakresie polityki monetarnej i fiskalnej zadziałały (i to wyraźnie). Dodatkowo wypłaszczające się krzywe zachorowań oraz sygnały o otwieraniu gospodarek również stanowiły wsparcie dla rynku. Z drugiej strony, obserwujemy historycznie najgorsze odczyty wielu ważnych wskaźników gospodarczych (takich jak liczba nowych bezrobotnych czy wskaźniki wyprzedzające koniunktury). Pomimo uspokojenia nastrojów naszym zdaniem poziom zmienności może ponownie wzrosnąć. Wydaje się, że wciąż mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Połowa spółek z indeksu S&P 500, która przedstawiała szacunki swoich wyników na przyszłe kwartały, przestała to robić, co oznacza, że analitycy coraz bardziej poruszają się po omacku. Konsekwencje znoszenia restrykcji dotyczących „odmrażania" gospodarki również nie są znane. Ogromne pakiety fiskalne, aby były skuteczne, muszą zostać szybko wdrożone, wpompowane w gospodarkę, a dodatkowo wiele zależy od tego, czy konsumenci będą znów skłonni do wydawania. Wiemy na pewno, że ostatnie tygodnie to okres ciężko przepracowany przez władze monetarne i fiskalne po to, aby nie powtórzyć błędów zaniedbania z historii.