Programy QE to nie to samo co dodruk pieniądza

Tu chodzi o stabilność systemu finansowego. Gdyby banki miały bardzo dużo rezerw, a nie miały od nich dochodów, to malałaby ich dochodowość. Nie byłyby wtedy w stanie zwiększać swych kapitałów, a od ilości kapitału zależy ich zdolność do udzielania kredytów. Oprocentowanie płynnych rezerw jest niskie. Służy jedynie temu, żeby banki mogły utrzymać się na powierzchni. To nie jest dla nich komfortowa sytuacja. One wolałyby zarabiać na akcji kredytowej. W ocenie zysków banków nie należy kierować się emocjami. Liczy się dobro gospodarki. W Japonii po spadku cen nieruchomości w 1990 r banki poniosły bardzo dotkliwe straty. Rząd, kierując się czysto politycznymi względami, nie pokrył tych strat. W takiej sytuacji banki nie mogły zwiększać akcji kredytowej nawet, gdy był na nią popyt, albo robiły to w sposób niedobry dla efektywności gospodarki. Utrzymywały kredytem przy życiu firmy zombie, by nie dopuścić do ich bankructwa, ponieważ – nie mając dostatecznych kapitałów - same nie byłyby w stanie pokryć związanych z tym własnych strat.