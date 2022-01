Sklepy jako poczty już w niedzielę nie popracują

Póki co trwa wielkie handlowanie, parkingi sklepowe w niedziele pękają w szwach, co jasno pokazuje, że Polacy chcą mieć taką możliwość. Niezależnie od tego, jak ocenia to związek zawodowy Solidarność, kolejne badania pokazują, że liczba przeciwników zakazu rośnie i przekracza już 50 proc. Sieci handlowe póki co nie mają pomysłu na nowe podejście do tej kwestii.