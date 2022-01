Niespokojny początek burzliwego roku na Wall Street

Pierwszy możliwy scenariusz rozwoju sytuacji gospodarczej i rynkowej (póki co mniej prawdopodobny) zakłada odrodzenie się sektora usług po dwóch latach słabości. Globalna gospodarka została mocno rozchwiana nadmiernym popytem na różnego rodzaju dobra i ciągłymi restrykcjami w funkcjonowaniu wielu dziedzin życia. Dlatego oczywistym kandydatem do odegrania kluczowej roli w potencjalnym procesie prawdziwej wielkiej normalizacji jest sektor usług, który w większości państw wciąż nie powrócił do poziomu sprzed pandemii. Jeżeli usługi (transport, gastronomia, rozrywka, turystyka itd.) zostaną szeroko otwarte, a konsumenci zdecydują się na masowy powrót do „starych zwyczajów", możemy mieć do czynienia z kontynuacją gospodarczej ekspansji na skalę światową, a po roku nadmiernej produkcji i konsumpcji dóbr nastanie rok odrodzenia się konsumpcji usług, gdzie presja inflacyjna do tej pory była mniej widoczna. W takim scenariuszu rynek obligacji może w dalszym ciągu pokazywać słabość, a rentowności długoterminowych obligacji wskoczą na wyższy poziom w reakcji na przesunięcie szczytu wzrostu cen o kolejne kwartały i tym samym mocniejsze, niż się dzisiaj wydaje, zacieśnienie polityki monetarnej przez banki centralne. W takiej sytuacji akcje i surowce powinny kontynuować trend wzrostowy, ze szczególnym uwzględnieniem spółek typu value, surowcowych, finansowych, konsumpcyjnych i usługowych.