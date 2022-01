Joe Biden ma za sobą 12 miesięcy wielkich wyzwań

Na to nakładają się kontrowersje dotyczące polityki fiskalnej administracji Bidena. Wspomogła ona ożywienie gospodarcze pakietem wartym 1,9 bln USD, który wszedł w życie w marcu 2021 r. Biały Dom próbował pójść za ciosem i przepchnąć w Kongresie pakiet wydatków na infrastrukturę wart 1,9 bln USD. Ostatecznie został on okrojony do prawie 1 bln USD i wszedł w życie dopiero w listopadzie. Kolejny pakiet stymulacyjny, wart blisko 2 bln USD, umarł już śmiercią naturalną, gdyż nawet część demokratów uznała go za niepotrzebny oraz inflacjogenny. Jak na razie administracji Bidena nie udało się też zrealizować swoich planów podatkowych. Przewidywały one m.in. podwyżkę federalnej stawki CIT z 21 proc. do 28 proc., podniesienie górnej federalnej stawki PIT z 37 proc. do 39,6 proc. oraz podatku od dywidend. Te podwyżki znalazły się w projekcie ustawy stymulacyjnej „Build Back Better" i trafiły wraz z nią do legislacyjnej otchłani. Z czego oczywiście może cieszyć się Wall Street...