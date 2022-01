Rynek znany, ale nie do końca

Konsolidacja, delistingi – to wszystko powoduje, że branża telekomunikacyjna stanie się mniej przejrzysta, a analizowanie trendów, jakim podlega – trudniejsze. A właściwie jeszcze trudniejsze, bo i do tej pory można było mówić o informacyjnych deficytach sektora. I to mimo że jest to sektor regulowany, a co za tym idzie, ma obowiązek sprawozdawania różnych informacji Urzędowi Komunikacji Elektronicznej. UKE na podstawie uzyskiwanych od operatorów danych przygotowuje co roku raport o stanie rynku, ale i on nie daje odpowiedzi na szereg pytań. A to właśnie dane regulatora będą coraz ważniejsze, skoro informacji z samych firm ubywa.