Pytania do... Łukasza Łukasiewicza

Święta pod każdym względem są najgorętszym okresem w roku. Kurierzy mają ręce pełne roboty, a operatorzy decydują się nie tylko zwiększać zatrudnienie, ale też dostarczać przesyłki w soboty. Przedświąteczny szczyt rozpoczął się już w listopadzie, ale to grudzień był najbardziej intensywnym miesiącem. Liczby nadanych paczek rosną w iście zawrotnym tempie, co w dużej mierze jest zasługą dynamicznego rozwoju segmentu e-commerce. Konsumenci, z uwagi na wygodę, komfort, ale również brak czasu, decydują się na zakupy online, natomiast z perspektywy przewoźników same wzrosty rok do roku mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Ma to również przełożenie na działalność operatorów instalacji do odbioru przesyłek kurierskich. W przypadku SwipBox w grudniu realizowanych jest 2,5 razy więcej zamówień niż w listopadzie oraz sześć razy więcej niż w sierpniu.