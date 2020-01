Polacy pracują dużo

Potwierdzają to m.in. dane OECD, według których w sumie rocznie pracujemy 1792 godziny. To niemal o 60 godzin więcej niż średnio w badanych krajach. Co ciekawe, prym w statystykach najbardziej zapracowanych narodów wiodą Meksykanie, a za nimi uplasowali się mieszkańcy Kostaryki. Polskę w tym zestawieniu wyprzedzają jeszcze tylko dwa kraje: Rosja i Grecja. Natomiast na drugim biegunie mamy kraje wysoko rozwinięte, takie jak Niemcy, Dania, Norwegia czy Holandia. Tam pracuje się krócej, ale bardziej efektywnie. Trzeba też jednak odnotować, że wydajność i produktywność pracy nad Wisłą z roku nad rok rosną. Problematyczną kwestią jest umiejętne kształtowanie wynagrodzeń na polskim rynku pracy. Płace systematycznie idą w górę, co jednak mocno ciąży przedsiębiorcom.