Coraz bliżej normalizacji?

Do tej pory członkom FOMC skutecznie udawało się zachowywać spójność wypowiedzi i zapewniać rynek, że to jeszcze nie jest moment na zacieśnianie, a wyższe odczyty inflacji mają charakter przejściowy. Dziś mamy do czynienia przynajmniej z trzema głosami, które wskazują na stopniową zmianę retoryki Fedu. Do R. Kaplana, który już od pewnego czasu wzywał do rozpoczęcia dyskusji na temat taperingu, dołączyli w ostatnich tygodniach R. Clarida oraz J. Williams.