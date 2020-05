Bilans sezonu wyników

Wszystkie dane za I kwartał wydają się drugorzędne, o tyle że w ciągu miesiąca oczekiwania dotyczące dynamiki zysków za II kwartał dla całego indeksu S&P 500 spadły z -13,6 do -36,7 proc., a rewizje prognoz dotyczących II połowy roku przybierają na sile. Wyprzedzający wskaźnik C/Z według ostatniego raportu Factsetu osiągnął wartość 20,3, najwyższą od 2002 r., ale to poniekąd może być zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę oczekiwania dotyczące „recesji zupełnie innej niż wszystkie", bardzo intensywnej, ale też bardzo krótkiej. Jeżeli jednak u progu kryzysu dochodzimy do punktu, w którym wyceny odniesione do niemożliwych do powtórzenia wyników za ubiegły rok zbliżają się do pięcioletniej średniej, trudno nie widzieć tego jako sygnał alarmowy.