Warto jeszcze stawiać na mieszkania?

– Obecny poziom stóp jest wyższy niż przed pandemią, ale musimy spojrzeć historycznie na polski rynek: w takim ujęciu stopy są nadal bardzo niskie, zwłaszcza jeśli zestawimy to z inflacją. Wydaje się więc, że jest jeszcze przestrzeń do kolejnych podwyżek w następnych miesiącach – mówi Marcin Krasoń, ekspert Obido. – Na razie wpływ wzrostu stóp na rynek mieszkaniowy jest ograniczony. Owszem, trochę spadła zdolność kredytowa Polaków i trochę wzrosły raty kredytów, ale nie jest tak, że to nagle wywraca rynek. Moim zdaniem, jeżeli stopy urosłyby do 3–4 proc., a w ślad za tym poszłoby oprocentowanie depozytów, oprocentowanie obligacji skarbowych, to wtedy już część popytu inwestycyjnego z rynku mieszkaniowego odpłynie. Skoro można założyć lokatę w banku na 4–5 proc., to być może nie ma co wchodzić na wiążący się jednak z czynnikami ryzyka rynek mieszkaniowy – dodaje.