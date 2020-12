EPP życie po drugim lockdownie

– Bardzo się cieszymy z decyzji o ponownym otwarciu centrów handlowych przed świętami. Tradycyjnie jest to kluczowy okres dla handlu, a w 2020 r. jest ważniejszy niż kiedykolwiek – dla wielu firm będzie to jedyna okazja do odbudowania obrotów po zamknięciu ich lokali wiosną oraz w listopadzie. Grudzień to także ostatnia szansa, aby sprzedać towary sezonowe, przygotowane z myślą o tej porze roku – skomentował Tomasz Trzósło, prezes EPP. - Jesteśmy zadowoleni również ze wskaźników odwiedzin w naszych centrach po otwarciu – z oczywistych powodów niższych rok do roku – ale przy istotnie wyższej konwersji zakupowej, a także z debiutów nowych marek – dodał.