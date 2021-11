Jest miejsce i zapotrzebowanie na PRS w Polsce

W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku Spravia – bo tak nazywa się od niedawna deweloper przejęty od Budimeksu Nieruchomości przez konsorcjum Cornerstone i Crestylu – sprzedała klientom indywidualnym 1162 mieszkania, o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. W samym III kwartale zawarła 277 umów, o 28 proc. mniej niż rok wcześniej i 29 proc. mniej kwartał do kwartału. Tendencja na szerokim rynku w III kwartale br. to wzrost rok do roku i spadek wobec rekordowego II kwartału br. Czy te rynkowe rezultaty to bardziej kłopot z uzupełnianiem oferty, czy widać może jakieś oznaki zmniejszenia rozgrzanego popytu?