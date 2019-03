Świat nie może sobie już pozwolić na drogą ropę

Tak, to będzie możliwe. Już częściowo go osiągnęliśmy. Obecnie cena ropy gatunku Brent jest bliska 66 USD za baryłkę. Poziom 70 USD może zostać osiągnięty w krótkim terminie, gdyż od ostrej przeceny z października i listopada OPEC ciął produkcję, dały o sobie znać sankcję przeciwko Iranowi oraz wenezuelskiemu koncernowi naftowemu PDVSA, a produkcja ropy z amerykańskich złóż łupkowych zaczęła zwalniać w reakcji na to, że ceny stały się niższe niż w zeszłym roku. Mamy też relatywnie niewielkie krótkie pozycje spekulacyjne na rynku ropy. Te czynniki wspierają ceny w krótkim terminie. Czy skoczą one mocno powyżej 70 USD za baryłkę? Myślę, że z tym będą problemy, gdyż wielką niewiadomą jest wciąż przecież skala spowolnienia gospodarczego na świecie. Jak na razie takie organizacje jak EIA, IEA i OPEC prognozują, że popyt na ropę będzie w 2019 r. niewiele zmieniony w porównaniu z 2018 r. To perspektywy globalnego wzrostu gospodarczego będą głównym czynnikiem określającym nastroje na rynku. Ostatnio rynek wspierały oczekiwania związane z amerykańsko-chińskim porozumieniem handlowym. Czy jednak to porozumienie będzie impulsem dla dalszych zwyżek? Było ono oczekiwane przez inwestorów i znalazło odzwierciedlenie w cenach, więc pole do dalszych zwyżek jest ograniczone.