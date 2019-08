Obowiązkowa dematerializacja akcji wkrótce stanie się faktem

Po trzecie, w celu ochrony interesów akcjonariuszy spółka będzie musiała pięciokrotnie wezwać ich do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwanie powinno zostać dokonane w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Co istotne, projekt zakreśla również ramy czasowe wezwań. Pierwsze powinno nastąpić do 30 czerwca 2020 r., a kolejne po dwóch tygodniach, jednak nie później niż po miesiącu od poprzedniego.