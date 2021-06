Analiza poranna – Uwaga na dane

Dziś jednak ta sytuacja powinna się zmienić. O godzinie 14:30 poznamy majowe dane o inflacji w USA, które będą ostatnią ważną publikacją przed przyszłotygodniowym posiedzeniem Fed. Rynek uważa, że odbiór majowych danych zdeterminuje handel na najbliższe dni i może okazać się decydujący dla wydźwięku najbliższego posiedzenia Fed. Konsensus zakłada, że w maju inflacja w USA wzrosła do 4.7% r/r z 4.2% r/r odnotowanych w kwietniu, co byłoby najwyższym odczytem od 2008 roku. Przypomnijmy tylko, że przed miesiącem zaskoczenie w górę wyniosło 0.4 pkt proc. Gdyby podobna sytuacja powtórzyła się i tym razem wówczas zdecydowanie wzrosłaby presja na Fed, aby ten rozpoczął nie tylko dyskusję nad normalizacją polityki monetarnej ale i zaczął komunikować pierwsze kroki. To skutkowałoby odpływem kapitału od ryzyka. Oddzielnym pytaniem jest jak w takiej sytuacji zachowałby się Fed w przyszłym tygodniu, niemniej jednak do tego czasu zapewne na rynku przewagę posiadaliby niedźwiedzie, a dolar mógłby zyskiwać na wartości. W przeciwnym razie, gdy inflacja zaskoczyłaby po niższej stronie, będzie to wyraźny sygnał, że nie trzeba się spieszyć w normalizacją polityki monetarnej, co z kolei będzie wspierać popyt na ryzyko. Z tego powodu inwestorzy pozostają w zawieszeniu od początku tygodnia. W przypadku odczytu bazowego w ujęciu miesiąc do miesiąca konsensus zakłada wyhamowanie wzrostu cen do 0.4% m/m z 0.9% m/m w kwietniu. Odczekiwanie na dane o inflacji przyćmiewa dość pozytywny wydźwięk amerykańsko-chińskich rozmów handlowych. Dodatkowo Biden cofnął wprowadzone za Trumpa ograniczenia dotyczące TikToka czy WeChata, zalecając jednocześnie przegląd zagranicznych aplikacji pod kątem bezpieczeństwa.