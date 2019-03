Jak inwestować w grunty

Restrykcje wobec nierolników lub inwestorów zagranicznych (ze względu na przepisy wewnątrzunijne utrudnienia dla inwestorów z innych krajów UE nie są napisane wprost, jednak poprzez różne konstrukcje prawne osiąga się cel założony nie wprost) stosowane są w wielu krajach, w tym Niemczech i Francji, ale ich zakres oraz poziom dolegliwości jest różny. W Polsce przepisy tego typu obowiązują od 2016 roku i zaszkodziły rynkowi gruntów rolnych. Zmaterializowało się ryzyko działania zmian prawnych wstecz. W Polsce dotyczyło to w dużej mierze osób fizycznych, które zainwestowały w grunty rolne dużo wcześniej, niż wprowadzono ograniczenia w obrocie, licząc na wzrost wartości oraz łatwą sprzedaż. Zmiana prawa skomplikowała lub nawet przekreśliła te plany. Aktywizacja inwestycji gruntowej wymaga czasu, doświadczenia oraz zaangażowania. Inwestycja w nieruchomość gruntową przynosi najwyższy zwrot nie w sytuacji jej sprzedaży po wzroście wartości, a wtedy, gdy zostanie ona zagospodarowana we własnym zakresie, np. poprzez realizację mieszkaniowego lub komercyjnego projektu deweloperskiego. Wymaga to know how oraz dodatkowego kapitału, zatem jedynie niewielka część inwestorów może zrealizować maksymalny potencjalny zysk z inwestycji gruntowej.