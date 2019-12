Od stycznia już niemal bez zakupów w niedzielę

Choć zarówno firmy, jak i konsumenci mieli czas, aby się do tych regulacji stopniowo przygotowywać, to jednak zmiana wbrew pozorom będzie dość gwałtowna. – Grudzień rozpieścił konsumentów, ponieważ w większość niedziel sklepy pracowały normalnie, ale od stycznia obowiązywać będzie pełna wersja zakazu, co spowoduje dla konsumentów twarde zderzenie z realiami. Jak to docelowo wpłynie na rynek, okaże się dopiero po roku obowiązywania pełnego ograniczenia, ponieważ do tej pory tego w pełni nie wiemy – mówi Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. – Wyniki z poprzednich lat są nieporównywalne, ponieważ zakaz był zaostrzany stopniowo. Rynek na pewno odczuje zmiany, ponieważ zachowania konsumenckie ulegną dalszej ewolucji. To, w jakim kierunku, będziemy wiedzieć dopiero za ponad rok – dodaje.