Allegro ma już pierwsze automaty paczkowe

Według raportu Gemius paczkomaty są najczęściej wybieraną formą dostawy – wyprzedziły kurierów. Taki typ dostawy towaru preferuje aż 61 proc. kupujących w Internecie. Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów aż o 9 pkt. proc. w porównaniu do wyników raportu za 2019 r. Po raz pierwszy w historii paczkomaty pobiły w popularności dostawy kurierem, które wybiera 55 proc. badanych – jest to pierwszy tego typu wynik na świecie. Ponadto, aż 68 proc. badanych deklaruje, że możliwość odbioru zakupów przez urządzenia InPost motywują ich do zakupów w konkretnym sklepie internetowym – jest to wzrost o 7 pkt. proc.rok do roku.