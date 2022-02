Żabka powalczy z Orlenem i Allegro

Odczuła to np. Żabka – w sieci tej dotychczas można było odebrać paczkę, którą wydawał pracownik sklepu, bez względu na dzień tygodnia, ale zgodnie z nowymi regułami klienci w niedzielę nie mogą już otrzymać przesyłki od sprzedawcy (o ile ten nie jest właścicielem sklepu). Żabka chce w odpowiedzi postawić na samoobsługowe maszyny do przesyłek. A to oznacza, że na rynku pojawia się kolejny gracz po takich firmach jak Allegro, DPD, InPost czy Orlen. Eksperci już dziś mówią o prawdziwym boomie i prognozują, że takie urządzenia w dużych miastach będą wkrótce stać w odległości nawet 300–400 m od siebie.