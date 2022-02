KNF: NSA podtrzymał kary dla zarządu Solar Company

„Objęcie Grutex konsolidacją w ramach skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki oznaczałoby zasadniczą zmianę w prezentacji i ujawnieniach, w tym zaprezentowanych przez nią wynikach finansowych. Na wyniki finansowe spółki zaprezentowane zarówno w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jak i w sprawozdaniach finansowych za 2011 r., I półrocze 2012 r., 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. wpłynęło także zawyżenie wartości aktywów. Również nieujawnienie informacji o zawarciu w dniu 26 stycznia 2012 r. pomiędzy Solar Dystrybucja sp. z o.o. i Grutex porozumienia przedłużającego terminy płatności w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2011 r. i I półrocze 2012 r., a następnie nieujawnienie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2012 r. oraz za I półrocze 2013 r. informacji o zawarciu w dniu 10 stycznia 2013 r. aneksu do przedmiotowego porozumienia przyczyniło się do zaprezentowania uczestnikom rynku nieprawidłowego obrazu sytuacji, w jakiej znajdowała się spółka oraz jej grupa kapitałowa. Zdaniem Komisji działania spółki miały charakter zamierzony i doprowadziły do naruszenia podstawowego prawa uczestników rynku kapitałowego, tj. prawa do rzetelnej i kompletnej informacji" – podawała KNF w uzasadnieniu decyzji o karze nałożonej na spółkę.