Sukces IPO Dadelo

Liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 900 tys., a inwestorom instytucjonalnym 3,7 mln. Przydział akcji ma nastąpić 18 grudnia 2020 r. Przewidywany termin rozpoczęcia notowania PDA na warszawskiej giełdzie to ok. dwa tygodnie od przydziału akcji oferowanych.

Pozyskane środki spółka planuje wykorzystać dalszy rozwój swojej działalności, poprzez nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU, na co zamierza przeznaczyć około 90-92 proc. wpływów z oferty (około 60-70 mln zł). Około 8-10 proc. wpływów z oferty (około 6,5 mln zł) Dadelo zamierza przeznaczyć na rozwój wykorzystywanej infrastruktury magazynowej.

Zarząd spółki liczy, że rozbudowa oferty produktowej w połączeniu z rosnącym znaczeniem sprzedaży online pozwoli rozwijać się spółce w co najmniej kilkudziesięcioprocentowym tempie w najbliższych latach.