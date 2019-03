30 firm i 400 spotkań w Londynie

- Na spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym zapisało się 20 wiodących inwestorów. Więc zainteresowanie tematem PPK jest duże – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. - Jeśli partycypacja wyniesie 55-60 proc., a to bardzo prawdopodobny scenariusz, to wpływy do PPK wyniosą rocznie około 15-20 mld zł. Jeśli z kolei średnia alokacja na rynek akcji wyniesie 50 proc. to przypływy na polski rynek akcji mogą sięgnąć 7,5-10 mld zł. rocznie – wylicza Paweł Borys.