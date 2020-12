Niemcy unikną nawrotu recesji?

„Przy założeniu, że do końca IV kwartału produkcja utrzyma się na październikowym poziomie, w całym kwartale wzrośnie o 5 proc., co da gospodarce mile widziane wsparcie w okresie słabości sektora usługowego. Przypuszczamy, że w praktyce wzrost produkcji wyniesie od 3 do 4 proc., ale nawet to zwiększa prawdopodobieństwo, że PKB Niemiec w IV kwartale nie zmaleje" – przyznaje Claus Vistesen, ekonomista z firmy analitycznej Pantheon Macroeconomics.