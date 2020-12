Nadzieja nadal daje mocne paliwo do zwyżek

Od dołka z marca zyskał już niemal 55 proc., ale wciąż mu brakuje 7 proc., by wrócić na poziom z końcówki 2019 r. W ostatnich tygodniach wyraźnie korzystał on z fali globalnego optymizmu, która zalewała giełdy m.in. w związku z nadziejami na skuteczne szczepionki przeciwko Covid-19. Większość europejskich indeksów giełdowych lekko więc rosła w piątek po południu. Amerykański indeks S&P 500 zaczął zaś sesję od zwyżki o 0,3 proc. Dzień wcześniej ustanowił on nowy rekord – podobnie jak Nasdaq oraz globalny indeks MSCI All Country World.