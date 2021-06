OPEC odkręci kran z ropą

Rynek przetrawił nadwyżkę zgromadzoną w roku pandemii: do końca drugiego kwartału zapasy w magazynach w krajach OECD wyniosą zaledwie 1 mln baryłek powyżej średniej z lat 2015-19. Do końca III kwartału ich poziom spadnie o 71 mln baryłek, a do końca roku ten warunkowy deficyt przekroczy 100 mln baryłek, przewiduje OPEC+.